Служба безпеки України виділила кілька версій щодо падіння гелікоптера у Броварах. Серед них є й припущення "умисних дій" для знищення гелікоптера.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

Зазначається, що слідчі розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.

Наразі розглядаються такі версії трагедії:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

В СБУ запевнили, що проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки й деталі трагедії: “За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щонайменше 16 осіб, зокрема троє дітей. Керівництво та весь колектив СБУ висловлюють щирі співчуття сім’ям та близьким загиблих і постраждалих”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що зараз встановлюється точна кількість загиблих внаслідок трагедії 18 січня у місті Бровари Київської області. Справу розслідуватимуть співробітники Служби безпеки України та Національної поліції.