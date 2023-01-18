Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
Зазначається, що слідчі розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.
Наразі розглядаються такі версії трагедії:
- порушення правил польоту;
- технічна несправність гелікоптера;
- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
В СБУ запевнили, що проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки й деталі трагедії: “За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щонайменше 16 осіб, зокрема троє дітей. Керівництво та весь колектив СБУ висловлюють щирі співчуття сім’ям та близьким загиблих і постраждалих”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що зараз встановлюється точна кількість загиблих внаслідок трагедії 18 січня у місті Бровари Київської області. Справу розслідуватимуть співробітники Служби безпеки України та Національної поліції.
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