Відповідаючи на запит #Букв щодо надання ексзаступнику міністра внутрішніх справ державної охорони Служба безпеки України повідомила, що інформація щодо осіб, яким надається державна охорона, є відомостями з обмеженим доступом.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялось раніше, звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі та його дружину Марію Левченко охороняють співробітники спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України.

#Букви звернулися до СБУ з запитом стосовно того, чи дійсно йому та членам його родини була надана державна охорона.

У відповіді на запит #Букв у СБУ зазначили:

“Відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб” органом, який здійснює державну охорону, є Управління державної охорони України (УДО). УДО у разі необхідності може залучати співробітників інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України, для здійснення заходів з державної охорони”.

На завершення додали, що інформація про осіб, яким надається державна охорона, є відомостями з обмеженим доступом, таким чином не спростувавши інформацію про надання держохорони родині Олександра Гогілашвілі.

#Букви звернулись до Офісу президента та Управління державної охорони з запитами щодо того, чи приймалось рішення про надання державної охорони Олександру Гогілашвілі або членам його родини.