Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялось раніше, звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі та його дружину Марію Левченко охороняють співробітники спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України.
#Букви звернулися до СБУ з запитом стосовно того, чи дійсно йому та членам його родини була надана державна охорона.
У відповіді на запит #Букв у СБУ зазначили:
“Відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб” органом, який здійснює державну охорону, є Управління державної охорони України (УДО). УДО у разі необхідності може залучати співробітників інших державних органів, у тому числі Служби безпеки України, для здійснення заходів з державної охорони”.
На завершення додали, що інформація про осіб, яким надається державна охорона, є відомостями з обмеженим доступом, таким чином не спростувавши інформацію про надання держохорони родині Олександра Гогілашвілі.
#Букви звернулись до Офісу президента та Управління державної охорони з запитами щодо того, чи приймалось рішення про надання державної охорони Олександру Гогілашвілі або членам його родини.
- Нагадаємо, 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС, відтоді суспільство дізнається про все новіші деталі його біографії. Серед них – російське громадянство та робота помічником російського боксера та депутата від “Єдиної Росії” Ніколая Валуєва.
- Нагадаємо, на блок-посту при в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив з правоохоронцями, оскільки його автомобіль зупинили та попросили надати документи.
- Згодом Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі.
- #Букви зібрали досьє на Гогілашвілі та надіслали запит до МВС стосовно певних суперечливих деталей його біографії.
- 12 грудня президент Володимир Зеленський закликав розглянути питання про звільнення Олександра Гогілашвілі.
- 13 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про звільнення Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.