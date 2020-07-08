Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Сьогодні в багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишнього керівництва НБУ, яке заявило про те, що МВФ має “заморозити” співпрацю з Україною і зажадати достроково погасити кредити. Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу слова, однак вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть завдати шкоди національній безпеці держави, зокрема, у фінансово-економічній сфері й негативно вплинути на ситуацію в країні”, – йдеться в повідомленні.
У спецслужбі заявляють, що ексчиновникам варто утриматися від таких заяв.
“Ми закликаємо всіх ексчиновників утриматися від подібних неоднозначних коментарів і піклуватися про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення і розхитувати економічну стабільність держави”, – йдеться в повідомленні.
- Верховна Рада України 3 липня підтримала проєкт постанови про відставку голови Національного банку Якова Смолія.
- Яків Смолій заявив, що представники влади вимагали від нього приймати економічно необґрунтовані рішення, які могли завдати шкоди економіці країни: зокрема, друкувати гроші, підвищити інфляцію до 11% і змінити курс гривні (встановити на рівні 30 грн/долар).
- Яків Смолій повідомив, що його заяві про відставку передувала зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
- Перший заступник голови НБУ, тимчасово виконуюча обов’язки голови Нацбанку Катерина Рожкова повідомила, що у команди Національного банку України після відставки його голови Якова Смолія залишаються колишні “червоні лінії”. Це: незалежність банку; неприпустимість включення “друкарського верстата” для друкування грошей; неприпустимість повернення збанкрутілих банків колишнім власникам; неприпустимість адміністративного втручання в ринкові відносини.