Служба безпеки України відреагувала на заяву екскерівництва Національного банку про те, що МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною і зажадати достроково погасити кредити. У спецслужбі закликали "не сіяти панічні настрої".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Сьогодні в багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишнього керівництва НБУ, яке заявило про те, що МВФ має “заморозити” співпрацю з Україною і зажадати достроково погасити кредити. Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу слова, однак вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть завдати шкоди національній безпеці держави, зокрема, у фінансово-економічній сфері й негативно вплинути на ситуацію в країні”, – йдеться в повідомленні.

У спецслужбі заявляють, що ексчиновникам варто утриматися від таких заяв.

“Ми закликаємо всіх ексчиновників утриматися від подібних неоднозначних коментарів і піклуватися про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення і розхитувати економічну стабільність держави”, – йдеться в повідомленні.