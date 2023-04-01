Служба безпеки України підтвердила інформацію про те, що митрополиту УПЦ МП, колишньому наставнику Києво-Печерської Лаври вручено повідомлення про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У відомстві наголосили, що зібрали обґрунтовану доказову базу причетності митрополита Павла (Петро Лебідь) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

Зокрема було встановлено, що він у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

“Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України”, – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

На підставі зібраних доказів Петру Лебідю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

На даний час за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії.

Заходи з викриття правопорушення проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

У СБУ нагадали, що ще у 2022 році розпочали комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи (понад 40) у церковному середовищі УПЦ МП, які відбувалися для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства.

У результаті заходів, проведених СБУ, порушено 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога, у т.ч. 2 з них було використано в обміні на наших військовослужбовців.

За матеріалами спецслужби запроваджено санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ, а майже 250 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну.

Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ, громадянам країни-агресора, ініційовано примусове повернення до країни походження клірикам церкви, 2 громадянам РФ.

Додамо, що в УПЦ МП першими повідомили про вручення підозри митрополиту Павлу.