Служба безпеки України (СБУ) мала низку підстав для того, щоб рекомендувати Міністерству культури та інформаційної політики включити російського співака Філіпа Кіркорова до так званого “чорного списку”.

Про це #Буквам повідомили у пресслужбі СБУ.

Наголошується, що 22 червня Кіркорова внесли у перелік осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

“Підставами таких рекомендації СБУ стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів – це частина РФ. При цьому він регулярно виступав в АР Крим, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску”, – заявили у СБУ.

Крім того, Служба має докази того, що Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації.

В СБУ нагадують, що 18 березня 2021 року Філіп Кіркоров виступив на концерті “Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ”, який відбувся за участі президента Росії Володимира Путіна. Своєю участю у цьому заході співак підтримав окупацію Криму та назвав півострів “своїм улюбленим місцем у Росії”. Також Кіркоров допустив ряд інших пропагандистських висловлювань, як неодноразово робив це раніше.

Нагадаємо, 19 січня російському естрадному співакові Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до Литви терміном на п’ять років через виправдання окупації Криму.

На наступний день Філіп Кіркоров заявив, що його друг президент України Володимир Зеленський “відрікся” від нього.