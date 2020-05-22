Таку заяву він зробив під час візиту в зазначений регіон, інформує прес-служба СБУ.

За словами Баканова, з огляду на стратегічне розташування Одеської області, Служба безпеки приділятиме регіону “ще більше уваги в своїй роботі”.

“Одеська область – найбільший за територією регіон України. Багатонаціональний, з великою протяжністю кордонів, потужними морськими торгівельними портами та серйозним економічним потенціалом. І ми чудово знаємо, як іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині. Але їм це не вдасться. СБУ успішно протидіє таким спробам і буде це робити й надалі”, – наголосив Баканов.

Він уточнив, що особливості регіону покладають на співробітників СБУ додаткову відповідальність за збереження миру і безпеки в області.

“Не варто забувати окремі події, які відбувалися в Одесі, починаючи з 2014 року. Тому наша контррозвідка має бути тут на найвищому рівні”, – заявив Баканов.

Серед ключових пріоритетів він також визначив протидію будь-яким проявам сепаратизму, захист національної державності, боротьбу з тероризмом, диверсіями і кіберзагрозами.

Під час поїздки Баканов представив нового керівника управління СБУ в Одеській області – Віктора Доровського.

Варто відзначити, що в СБУ не уточнили, спецслужби яких держав намагаються дестабілізувати ситуацію в регіоні. Раніше повідомлялося про спроби російських спецслужб реалізувати в Одеській області проєкт “державного утворення” “Бессарабія” і розхитати таким чином ситуацію в регіоні.

Одеська область межує на заході з Молдовою, зокрема з невизнаним Придністров’ям, на південному заході – з Румунією.