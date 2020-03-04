Голова СБУ Іван Баканов запевняє, що розгляд "справи Гандзюк" прискориться після екстрадиції в Україну Олексія Левіна, якого підозрюють в організації нападу.

Про це він заявив, виступаючи з трибуни парламенту, повідомляє кореспондент #Букв.

“Хочу нагадати, що нещодавно Служба безпеки України, проводячи спільну операцію з нашими партнерами, затримали Левіна в Болгарії. Я впевнений, що коли Левін приїде в Україну ми швидко прискоримо розгляд справи щодо вбивства Катерини Ганздюк”, — сказав він.

Нагадаємо, 4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну в підготовці і організації нападу на радницю мера Херсона, громадську активістку Катерину Гандзюк, яке призвело до її смерті. Зазначалося, що Левін є помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангер. Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук.

24 січня на території Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк. 27 січня в Болгарії суд заарештував Левіна на 40 діб. 22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати в Україну затриманого Олексія Левіна (Москаленка), якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк.