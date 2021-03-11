В СБУ відзвітували про розслідування держзради

Служба безпеки України відзвітувала про розслідування фактів державної зради за останні 7 років.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося, 26 лютого РНБО доручила Офісу генерального прокурора, Службі безпеки України та Міністерству внутрішніх справ відзвітувати стосовно розслідування резонансних злочинів, пов’язаних з державною зрадою, дезертирством, терористичною діяльністю та порушенням присяги.

У четвер, 11 березня, відповідну доповідь, підготовлену генпрокуроркою Іриною Венедіктовою було заслухано на засіданні РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що згодом цей звіт буде у вільному доступі.

Того ж дня СБУ опублікувала пресреліз на цю ж тему, у якому відзвітувала, що з 2014 року відкрила понад 16,6 тисячі кримінальних проваджень щодо державної зради і тероризму.

За словами голови СБУ Івана Баканова, практично весь масив подібних злочинів пов’язаний з окупацією та агресією РФ. Серед резонансних справ спецслужба називає провадження щодо артилерійських обстрілів житлового масиву Маріуполя, справу агента, котрий передавав російському ГРУ дані про ремонт і модернізацію військової техніки, справу за фактом розв’язання та ведення агресивної війни проти України з боку РФ, літака Малайзійських авіаліній у 2014 році тощо.

Баканов подякував Офісу генпрокурора, МВС та іншим правоохоронним органам за допомогу в розслідувані цих злочинів. Утім жодної інформації щодо ефективності розслідувань (співвідношення справ, переданих до суду, та справ, за якими вже винесено вироки тощо) очільник СБУ не надав.