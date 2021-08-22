Про це повідомляє видання ZN.UA.

Зазначається, що це вперше в історії Служби безпеки України, коли було викарбувано пам’ятну медаль з ім’ям чинного голови СБУ.

“Вручали всім випускникам Академії СБУ! Пафос при врученні був такий, ніби вручали від заслуженого, героїчного ветерана українських спецслужб”, – повідомив співробітник СБУ.

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко також повідомив про таку нагороду.

“Голова СБУ лейтенант Баканов нагороджує випускників Академії СБУ іменною відзнакою, на якій викарбував власні прізвище та ім’я та ще й англійською мовою. Такого не було ніколи, в жодній із силових структур, при жодному з керівників неспівставного з Бакановим калібру”, – зазначив Гриценко.

Пам’ятна “Медаль Баканова” не є відомчою нагородою, оскільки не входить до числа чотирьох регламентованих відзнак СБУ. Тому її виробництво не могло здійснюватися за бюджетні гроші.

#Букви звернулися до прессцентру СБУ за коментарем. Чекаємо на відповідь.