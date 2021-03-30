У Службі безпеки України вважають, що Росія не була причетною до акції протесту під Офісом президента 20 березня, однак могла використати цей інфопривід проти України в інформаційній війні.

Про це з трибуни парламенту заявив очільник СБУ Іван Баканов, повідомляють #Букви.

“Я всіляко підтримую, коли люди активно проявляють свою громадянську позицію, зокрема, під час мирних протестів. Це свідчить про зрілість і демократичного нашого суспільства. Проте я бачу і зворотний бік цієї медалі. Повірте, ми маємо достатньо інформації, щоб стверджувати й доводити, що спецслужби Російської Федерації у постійному режимі відстежують суспільно-політичну ситуацію в Україні, протестні рухи та акції”, — сказав Баканов.

“Наголошую, я жодним чином не стверджую, що за цією акцією був розвідорган РФ. Але я чітко стверджую, що РФ намагається скористатися будь-яким медійним приводом, щоб використати цю ситуацію на свою користь. При цьому патріоти й небайдужі громадяни можуть навіть не здогадуватися, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні спецслужбами”, — додав очільник СБУ.

Завершуючи виступ, Баканов закликав громадян і політиків “усвідомлювати наслідки таких протестних акцій”.

“СБУ робить все можливе, аби завчасно зняти з порядку денного чи нейтралізувати будь-які загрози державній безпеці. Але протидіяти загрозам стане значно простіше, коли саме суспільство орієнтуватиметься на пошук єдності, а не розпалювання конфліктів, штучно інспірованих ззовні”, — заявив він.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.