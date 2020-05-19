У Службі безпеки України заявили, що журналіст Дмитро Гордон сам є ініціатором інтерв’ю з “ексгенпрокуроркою” Криму Наталією Поклонською та одним з ватажків бойовиків “ДНР” Ігорем Гіркіним. Відповідно заява Гордона напередодні про те, що інтерв'ю було знято за сприяння українських правоохоронців - неправда.

Про це йдеться у заяві СБУ.

“Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона”, – йдеться у повідомленні.

В СБУ також зазначили, що вся інформація, що була озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується на предмет її використання, як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави.