Про це йдеться у заяві СБУ.
“Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона”, – йдеться у повідомленні.
В СБУ також зазначили, що вся інформація, що була озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується на предмет її використання, як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави.
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18 травня, журналіст Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником ФСБ, з одним з ватажків бойовиків “ДНР” в 2014 році, так званим міністром оборони “ДНР” Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Тижнем раніше Гордон записав інтерв’ю з “ексгенпрокуроркою” Криму, депутаткою Держдуми РФ Наталією Поклонською.
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Увечері 18 травня під офісом видання “Гордон” пройшли кілька акцій протесту через скандальні інтерв’ю Дмитра Гордона.
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Своєю чергою Гордон заявив, що інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним були зняті їм за сприяння українських правоохоронців.