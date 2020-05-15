Російському реперу Гуфу (Guf, справжнє ім'я Олексій Долматов) заборонено в'їзд до України щонайменше до березня 2021 року, тож він може відвідати нашу країну "лише уві сні".

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Таким чином у спецслужбі відреагували на заяву Гуфа, що він планує здійснити концертний тур 8 містами України.

“Нещодавно на своїй Instagram-сторінці громадянин РФ Олексій Долматов, він же – репер Гуф, анонсував гастрольний тур містами України. СБУ повідомляє: Долматову заборонено в’їзд на територію України через виступи в тимчасово окупованому Криму — до 1 березня 2021 року. Як мінімум. Тому відвідати Україну він може лише уві сні”, – наголосили в СБУ.

Як відомо, в березні 2016 року в декількох містах України повинні були відбутися концерти Гуфа, проте вони були скасовані, оскільки виконавцю заборонили в’їзд в нашу країну.

Причиною тому стали неодноразові виступи репера в незаконно анексованому Криму.

В інтерв’ю російській журналістці, телеведучій і кандидатці в президенти РФ на виборах 2018 року Ксенії Собчак Гуф заявив, що дає концерти в Криму тому, що йому “все одно, хто платить”.