Про це повідомляється на сайті спецслужби.
За інформацією СБУ, раніше судимий житель Рівного підшукував кілерів для вбивства місцевого активіста, який протидіяв схемами розкрадання бурштину і деревини на території регіону.
“Правоохоронці встановили, що активіст через свою громадянську позицію заважав зловмиснику налагодити оборудки з нелегального видобування бурштину та вирубування лісів. До тіньового бізнесу фігурант справи планував залучити афілійовані структури, а також представників кримінальних кіл”, — йдеться в повідомленні.
Як встановили правоохоронці, для скоєння злочину організатор передав “кілеру” гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати. Правоохоронці зімітували обстановку злочину і затримали його замовника.
“Правоохоронці затримали замовника в обласному центрі під час звітування “кілера” перед організатором злочину. Затриманому здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — зазначили в спецслужбі.
Затриманому інкримінують умисне вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 п. 11 ст. 115 Кримінального Кодексу). Тривають слідчі дії.
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