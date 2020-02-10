Про це повідомляється на сайті спецслужби.

За інформацією СБУ, раніше судимий житель Рівного підшукував кілерів для вбивства місцевого активіста, який протидіяв схемами розкрадання бурштину і деревини на території регіону.

“Правоохоронці встановили, що активіст через свою громадянську позицію заважав зловмиснику налагодити оборудки з нелегального видобування бурштину та вирубування лісів. До тіньового бізнесу фігурант справи планував залучити афілійовані структури, а також представників кримінальних кіл”, — йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, для скоєння злочину організатор передав “кілеру” гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати. Правоохоронці зімітували обстановку злочину і затримали його замовника.

“Правоохоронці затримали замовника в обласному центрі під час звітування “кілера” перед організатором злочину. Затриманому здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — зазначили в спецслужбі.

Затриманому інкримінують умисне вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 п. 11 ст. 115 Кримінального Кодексу). Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ