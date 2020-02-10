Службі безпеки України заявила про попередження замовного вбивства активіста з Рівного, який виступає проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісу.

Про це повідомляється на сайті спецслужби.

За інформацією СБУ, раніше судимий житель Рівного підшукував кілерів для вбивства місцевого активіста, який протидіяв схемами розкрадання бурштину і деревини на території регіону.

“Правоохоронці встановили, що активіст через свою громадянську позицію заважав зловмиснику налагодити оборудки з нелегального видобування бурштину та вирубування лісів. До тіньового бізнесу фігурант справи планував залучити афілійовані структури, а також представників кримінальних кіл”, — йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, для скоєння злочину організатор передав “кілеру” гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати. Правоохоронці зімітували обстановку злочину і затримали його замовника.

“Правоохоронці затримали замовника в обласному центрі під час звітування “кілера” перед організатором злочину. Затриманому здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — зазначили в спецслужбі.

Затриманому інкримінують умисне вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 п. 11 ст. 115 Кримінального Кодексу). Тривають слідчі дії.