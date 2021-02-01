Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Як повідомлялося раніше, 1 лютого відбулося спільне засідання комітетів Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки і з питань правоохоронної діяльності щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками СБУ.
Це засідання було закритим. За інформацією пресслужби СБУ, під час зустрічі з нардепами очільник Служби Іван Баканов проінформував про те, що його колишній заступник Дмитро Нескоромний, якого вважають організатором злочину, міг мати зв’язки зі спецслужбами Російської Федерації.
“Як бачимо з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв’язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора”, — сказав Баканов.
Водночас Баканов повторив раніше озвучено версію щодо мотивів Нескоромного. Нібито причиною стало те, що Наумов перешкоджав призначенню певних людей на посади в СБУ і це підтверджують записи розмов фігурантів провадження.
- Раніше з’явилася інформація, що полковника спецпідрозділу СБУ “Альфа” Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Згодом в СБУ розповіли деталі справі, зокрема, про суму, яку пропонували виконавцям.
- 27 січня спецслужба надала фото та аудіофайли, які нібито підтверджують причетність вказаних осіб до злочину.
- Також Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому першому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному. Його розшукують.