У Службі безпеки України заявили, що упродовж 2019 року викрила 6 шпигунів, які працювали під прикриттям дипломатичних представництв.

Про це свідчать підсумки роботи департаменту контррозвідки за 2019 рік, повідомляє прес-служба СБУ.

“Продовжує СБУ викривати також шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатичних представництв – 6 осіб стали в Україні персонами нон грата”, – йдеться в повідомленні.

Наприклад, на Львівщині було викрито російського консула-радника, який збирав інформацію про стан ЗСУ та готував представників нацменшин для акцій із дискредитації України на міжнародній арені.

Крім того, у 2019 році розпочали 51 кримінальне провадження у межах контррозвідувального забезпечення військово-технічного співробітництва та експортного контролю. 22 особи засуджено за порушення правил міжнародних передач.

В СБУ також додали, що силовики запобігли незаконному вивезенню товарів військового та подвійного призначення на понад 50 мільйонів гривень.