Про це свідчать підсумки роботи департаменту контррозвідки за 2019 рік, повідомляє прес-служба СБУ.
“Продовжує СБУ викривати також шпигунів, які працюють під прикриттям дипломатичних представництв – 6 осіб стали в Україні персонами нон грата”, – йдеться в повідомленні.
Наприклад, на Львівщині було викрито російського консула-радника, який збирав інформацію про стан ЗСУ та готував представників нацменшин для акцій із дискредитації України на міжнародній арені.
Крім того, у 2019 році розпочали 51 кримінальне провадження у межах контррозвідувального забезпечення військово-технічного співробітництва та експортного контролю. 22 особи засуджено за порушення правил міжнародних передач.
В СБУ також додали, що силовики запобігли незаконному вивезенню товарів військового та подвійного призначення на понад 50 мільйонів гривень.
- Завдяки ефективній діяльності контррозвідки Служби безпеки України цього року до різних термінів та видів покарання всього було засуджено 90 осіб, зокрема 24 – за державну зраду, 35 – за терористичну діяльність.