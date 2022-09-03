Другу добу поспіль росіяни масовано обстрілюють з артилерії село Безруки Дергачівської громади в Харківській області, через що рятувальники не можуть повністю загасити пожежі.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС в Харківській області.

За словами рятувальників, починаючи з 2 вересня через російські обстріли в Безруках виникло 6 пожеж. Горіли житлові приватні будинки, господарчі споруди та гаражі.

Остання пожежа сталася о 13:50 3 вересня. Зазначається, що вона охопила відразу 12 приватних маєтків, зокрема 4 житлові будинки, 7 господарчих споруд, 2 гаражі, літню кухню, мотоцикл і паркан. Загальна площа горіння склала понад 700 квадратних метрів, а також сухостій на площі понад 1 гектар.

Пожежники локалізували всі осередки пожеж, проте їх поки що не можуть загасити через безліч повторних ударів окупантів. Працівники ДСНС були змушені тимчасово припинити роботи, проте продовжать гасіння після закінчення обстрілів.