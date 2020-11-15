Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Виборчі дільниці традиційно відкрилися о 8:00 та працюватимуть до 20:00.

Повторне голосування відбудеться у таких містах:

• Кам’янець-Подільський (Хмельницька область);

• Краматорськ (Донецька область);

• Луцьк (Волинська область);

• Одеса (Одеська область);

• Суми (Сумська область);

• Українка (Київська область);

• Херсон (Херсонська область).

Зазначається, що голосування має проводитися зі здійсненням протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу.