Про це повідомляє Центральна виборча комісія.
Виборчі дільниці традиційно відкрилися о 8:00 та працюватимуть до 20:00.
Повторне голосування відбудеться у таких містах:
• Кам’янець-Подільський (Хмельницька область);
• Краматорськ (Донецька область);
• Луцьк (Волинська область);
• Одеса (Одеська область);
• Суми (Сумська область);
• Українка (Київська область);
• Херсон (Херсонська область).
Зазначається, що голосування має проводитися зі здійсненням протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу.
- Раніше #Букви розповідали, за кого і як голосуватимуть українці 15 листопада.