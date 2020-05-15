Про це повідомляється на сайті Білого дому.
У повідомленні сказано, що президент пропонує призначити Дейтона надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні.
Коментуючи призначення нового посла США в Україні – генерал-лейтенанта Кіта Дейтона – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав його “класним мужиком”.
“Я з ним бачився кілька разів у складі групи оборонних радників. Він дуже крутий, глибоко розуміє суть процесів, що відбуваються в українському оборонному секторі. Він знає, що відбувається. У статусі радника був налаштований вкрай конструктивно й позитивно, хотів реально допомогти. Плюс статус генерал-лейтенанта армії США багато про що говорить: це певний досвід і набір навичок”, – пояснив міністр.
Довідка. Дейтон – старший радник США з оборони в Україні.
З 2010 року генерал-лейтенанта у відставці Дейтон був директором Центру Джорджа Маршалла в Гарміш (Німеччина).
Дейтон 40 років служив в армії США. Він працював координатором з питань безпеки в Ізраїлі та Палестинській адміністрації, а також був директором зі стратегії, планам і політиці в Пентагоні, військовим аташе в посольстві в Росії.
Дипломат володіє німецькою та російською мовами.
- 2 травня президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду надзвичайного і повноважного посла в Україні.