Президент США Дональд Трамп вніс до Сенату кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла в Україні.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

У повідомленні сказано, що президент пропонує призначити Дейтона надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні.

Коментуючи призначення нового посла США в Україні – генерал-лейтенанта Кіта Дейтона – міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав його “класним мужиком”.

“Я з ним бачився кілька разів у складі групи оборонних радників. Він дуже крутий, глибоко розуміє суть процесів, що відбуваються в українському оборонному секторі. Він знає, що відбувається. У статусі радника був налаштований вкрай конструктивно й позитивно, хотів реально допомогти. Плюс статус генерал-лейтенанта армії США багато про що говорить: це певний досвід і набір навичок”, – пояснив міністр.

Довідка. Дейтон – старший радник США з оборони в Україні.

З 2010 року генерал-лейтенанта у відставці Дейтон був директором Центру Джорджа Маршалла в Гарміш (Німеччина).

Дейтон 40 років служив в армії США. Він працював координатором з питань безпеки в Ізраїлі та Палестинській адміністрації, а також був директором зі стратегії, планам і політиці в Пентагоні, військовим аташе в посольстві в Росії.

Дипломат володіє німецькою та російською мовами.