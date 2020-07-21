Про це повідомляє пресслужба сенатора-демократа від штату Іллінойс Діка Дурбіна.
У резолюції сказано, що Сенат проти відновлення “Великої вісімки” за участю Росії. Позиція залишиться незмінною до тих пір, поки Кремль не припинить “свої зловмисні дії проти України, США і союзників”.
Під текстом резолюції підписалися 12 колег Дурбіна.
Проти участі Росії в саміті також виступають Британія, Канада та Європейський союз.
У 2018 році президент США Дональд Трамп заявляв, що Росія повинна брати участь у саміті країн “Великої сімки” (G7). За його словами, РФ необхідно “дозволити повернутися”, тому що ця країна повинна бути “за столом переговорів”.
- Новий прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з ідеєю американського лідера Дональда Трампа про повернення до формату “Великої вісімки” за участю Російської Федерації.
- Своєю чергою голова Європейської ради Дональд Туск висловився проти повернення Росії до “Великої вісімки” (G8).