Група представників Демократичної партії США внесла в Сенат резолюцію проти участі Росії в саміті G7, який відбудеться в серпні.

Про це повідомляє пресслужба сенатора-демократа від штату Іллінойс Діка Дурбіна.

У резолюції сказано, що Сенат проти відновлення “Великої вісімки” за участю Росії. Позиція залишиться незмінною до тих пір, поки Кремль не припинить “свої зловмисні дії проти України, США і союзників”.

Під текстом резолюції підписалися 12 колег Дурбіна.

Проти участі Росії в саміті також виступають Британія, Канада та Європейський союз.

У 2018 році президент США Дональд Трамп заявляв, що Росія повинна брати участь у саміті країн “Великої сімки” (G7). За його словами, РФ необхідно “дозволити повернутися”, тому що ця країна повинна бути “за столом переговорів”.