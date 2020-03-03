Сенатор-республіканець Рон Джонсон ініціював перше слухання у справі компанії Burisma, в якій фігурує Хантер Байден, син кандидата в президенти Джо Байдена.

Про це повідомляє Washington Post.

Сенатор-республіканець, голова комітету з національної безпеки та урядових справ Сенату Рон Джонсон готується викликати в суд свідка, пов’язаного з українською газовою компанією Burisma, членом ради директорів якої був Хантер Байден.

Йдеться про Андрія Теліженка — українському ексчиновника, які раніше займав пости в Генеральній прокуратурі та посольстві США в Україні, а також працював в компанія Blue Star Strategies, що представляє Burisma в США.

У неділю, 1 березня, Джонсон розіслав колегам лист з повідомленням про свій план пред’явити Теліженку повістку. У листі він заявив, що “переконаний, що отримання документів та інформації від пана Теліженко про Blue Star Strategies є важливою частиною розслідування” справи Burisma.

“Я щиро сподіваюся, що члени Комітету погодяться та підтримають цю повістку”, — зазначив Джонсон.

У разі, якщо ідею Джонсона буде схвалено, це буде перша повістка в Сенат, видана республіканцями в рамках розслідування “справи Байдена”.

Варто зазначити, що Джонсон відправив лист на наступний день після того, як Джо Байден був оголошений переможцем первинних виборів в Південній Кароліні. Однак у розмові з журналістами Джонсон заперечував, що перемога Байдена і його рішення викликати свідка пов’язані.

“Моя увага не зосереджена на Джо Байдені або Хантері Байдені. … Так склалося, що Джо Байден та Хантер Байден пов’язані з усією українською проблемою”, — сказав Джонсон.