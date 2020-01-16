Про це повідомляє CNN.

Уточнюється, що сьогодні в Сенаті зачитають дві статті імпічменту президенту Дональда Трампа.

При цьому наголошується, що сьогоднішні події скоріше є процедурними.

“У той час як презентація статей означає офіційний старт слухань, вони не почнуться до наступного вівторка”, – сказано в матеріалі.

Повідомляється, що сенатор і голова комітету з питань розвідки Адам Шифф почав зачитувати першу статтю імпічменту, яка стосується зловживання владою Трампом.

Пізніше очікується присяга голови Верховного Суду Джона Робертса і двох сенаторів, які будуть задіяні в слуханнях як журі.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. У вересні в США розблокували програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн для закупівлі озброєння та військової техніки.

10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі про його імпічмент. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.