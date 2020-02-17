У четвер, 13 лютого, лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл ініціював голосування за заборону на аборти в 20-тижнів і законопроєкт, відомий як "Закон про тих, хто вижив після абортів".

Про це пише видання Vice.

Хоча жоден з них, як очікується, не досягне порога в 60 голосів, який необхідний для прийняття рішення.

Що передбачає законопроект?

Прихильники кажуть, що законопроект насправді не про обмеження абортів. Йдеться про порятунок життів новонароджених.

“Це гарантує, що дитині, яка народилася живою під час штучного аборту, буде надано той же рівень медичної допомоги, що і будь-якого іншого дитині того ж гестаційного віку”, – сказав сенатор від штату Небраска Бен Сасс під час слухань в комітеті Сенату.

Чи часто діти народжуються після невдалих спроб аборту?

Ні. Але існують ситуації, коли через невідкладної медичної допомоги або аномалій плода жінка повинна народити дитину, який не проживе довго після народження. Ця жінка, порадившись зі своїми лікарями, може потім дозволити дитині народитися природним шляхом.

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Плоди, як правило, стають життєздатними, тобто здатні виживати поза маткою, приблизно на 24 тижні вагітності. Тільки крихітна частка абортів проводиться так пізно: в цілому по країні близько 1,3% абортів виконується під час або після 21 тижня вагітності.

Вкрай рідко буває, коли у немовлят з’являються ознаки життя після спроб аборту. За даними Associated Press, в період з 2003 по 2014 рік було зафіксовано 143 випадки смерті дітей, що народилися живими під час невдалих абортів.

Лікарі і групи по репродуктивному здоров’ю кажуть, що аборти часто відбуваються через те, що у плода серйозне захворювання. На їхню думку, законопроект “Народжений живим” вплине на здатність сім’ї справлятися з цими складними ситуаціями.

“Це позбавить сім’ї можливості самим вирішувати, як вони хотіли б провести останні хвилини зі своїм вмираючим дитиною. Замість цього законодавство може вимагати, аби дитину забирали з рук батьків в останні години і дні життя і надавали медичну допомогу, яка суперечить прийнятим ними рішенням”, – сказала Фатіма Госс Грейвс, президент і виконавчий директор Національного жіночого юридичного центру.

Прихильники прав на аборт вказують, новий законопроект покликаний штрафувати лікарів, які, за словами Госс Грейвз, можуть боятися допомагати вагітним пацієнтам.

Чи буде проголосований законопроект?

Можливо немає. Однак в минулому році три демократа проголосували за законопроект “Народжений живим”.

У лютому минулого року демократ, губернатор штату Вірджинія Ральф Нортем випадково розпалив противників абортів по всій країні, коли говорив про законопроект штату про внесення поправок до законів про аборти в третьому триместрі.

“Якщо мати народжує, я можу точно сказати, що станеться. Немовля буде народжений. Немовляті забезпечать комфортні умови. Його реанімують, якщо цього побажають мати і сім’я”, – сказав губернатор.

Нортем, мабуть, мав на увазі ті випадки, коли жінка повинна народити потенційно нежиттєздатного дитини, якій потрібно екстрена допомога. Але консерватори сприймають коментарі Нортем як схвалення дітовбивства і доказ необхідності захисту від абортів в третьому триместрі.

В інтерв’ю американському каналу NBC в 1999 році Дональд Трамп говорив, що він “ненавидить аборти”, але “підтримує політику” За вибір “і ніколи не буде забороняти аборти. А вже в січні 2020 року президент Трамп виступив на марші противників абортів і заявив, що підтримує рух “За життя”.

Варто відзначити, що в цьому році в США пройдуть чергові президентські вибори.