Двопартійна група з 10 законодавців в Сенаті США запропонувала варіант інфраструктурного плану, який не потребує підвищення податків.

Про це повідомляє Reuters.

Інфраструктурний план, запропонований Байденом, може не пройти через голосування в Конгресі, де його не підтримують представники Республіканської партії й підтримують не всі представники Демократичної партії.

Представник республіканців Мітт Ромні повідомив, що члени міжпартійної групи домовились про спільний варіант інфраструктурного плану. Бюджет їх плану значно менший, аніж в Байдена. Це приблизно 900 мільярдів доларів. Байден просить на інфраструктуру 1,7 трлн доларів.

В групі 5 республіканців (Міт Ромні, Роб Портман, Біл Кессиді, Сюзан Коллінз та Ліза Меркаускі) та 5 демократів (Кірстен Сінема, Джон Тестер, Джо Манчин, Марк Ворнер та Джин Шахін).

Варіант сенаторів особливий тим, що там не треба підвищувати податки.

“Ми не будемо підвищувати податки. Ми збираємося обговорити це з іншими законодавцями, аби зрозуміти, чи зможе ця пропозиція набрати необхідну кількість голосів для ухвалення”, – сказав Ромні.

Для того аби отримати гроші на інфраструктурний план Байдена, потрібно було підвищити податки для багатих американців та корпорацій. А сенатори пропонують брати гроші за користування певними послугами й використовувати фінанси, закладені в пакеті економічної допомоги у зв’язку з пандемією коронавірусу.

До цього повідомлялося, що аби знайти гроші для реалізації інфраструктурного плану, адміністрації Байдена доведеться йти на непопулярний крок – підвищувати податки. Підвищення відбуватиметься в кілька етапів. Один з них – програма Build Back Better. Американцям доведеться платити податок на прибуток у розмірі 39,6% замість 37%. Також планується підвищити податки на приріст капіталу – тобто на дохід від продажу активів. Це стосуватиметься тих, хто заробляє більше мільйона доларів. Вони платитимуть 39,6% від доходу замість 20%. Також Байден скасовує зниження податків для багатих спадкоємців, які продають активи.

Важливо, що американські сім’ї, сукупний дохід яких менш як 400 тисяч доларів на рік – не відчують підвищення податків.