Стало відомо, які нововведення очікують українських школярів з початком наступного навчального року.

Відповідна інформація була опублікована на сайті політичної партії “Слуга народу”.

За словами глави комітету парламенту з питань освіти, науки і інновація Сергія Бабака, у вересні українські школярі зможуть перейти до змішаного утворення. Таким чином частина навчального процесу може бути перенесена в онлайн-режим.

“По-перше, ми плануємо розвивати онлайн-школу і в подальшому. Повністю відзнімемо навчальний рік і залишимо все уроки у вільному доступі на єдиної безкоштовної електронної платформі”, – сказав він.

При цьому також буде створена ікнлюзівная онлайн-школа.

“Всі діти, незалежно від можливостей, повинні мати рівний доступ до знань. Саме тому ми вже додаємо до відеоуроків титрування для дітей з порушенням слуху та сурдопереклад. Також почали робити уроки для дітей з порушенням зору – з тіфлоперекладом”, – заявив Бабак.

Крім того, в наступному навчальному році в Україні планується ввести електронні щоденники.

“Паперова звітність як рудимент старої системи повинна зникнути і тим самим істотно полегшити життя і вчителям, і дітям, а особливо батькам. Адже ви легко і в будь-який момент зможете подивитися успіхи вашої дитини і вчасно зреагувати, якщо потрібна допомога в навчанні”, – пояснив глава комітету.