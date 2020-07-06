Сербська прогресивна партія президента Олександра Вучича здобула перемогу на виборах до парламенту.

Про це повідомляє телеканал РТС.

Так, партія президента заручилася підтримкою 1 953 998 виборців, або 60,65% від числа тих, хто проголосував, що дорівнює 188 мандатам з 250 депутатських крісел парламенту. Таким чином, правляча партія отримала можливість самостійно сформувати Кабінет міністрів.

Згідно зі звітом Центрвиборчкому, Соціалістична партія Сербії (СПС) набрала 334 333 голоси, або 10,38% від числа виборців. Їй в парламенті відійде 32 місця.

“Олександр Шапіч – перемога для Сербії” набрав 123 393 голоси, або 3,83% від числа тих, хто проголосував, а це 11 місць в парламенті.

Виборчий список “Союз угорців Воєводини – Іштвана Пастора” набрав 71 893 голоси, або 2,23% від числа виборців, що проголосували, що становить 9 місць у парламенті.

Сербська ультраправа зоозахисна організація “Левіафан” не змогла подолати виборчий поріг, тому в парламенті її представників не буде.