Про це заявив президент країни Александар Вучич.
Комендантська година введена з 8 вечора до 5 ранку.
У цей проміжок часу на вулицях можуть перебувати тільки поліцейські, військовослужбовці та працівники служби постачання.
Збройні сили контролюватимуть кордони, лікарні і центри для біженців. Зараз в країні близько 7 тисяч біженців.
Також повідомляється, що громадянам старше 65 років заборонено виходити з приміщень. Всі студенти протягом наступних 24 годин повинні покинути гуртожитки.
На даний момент, в Сербії зафіксовано 72 інфікованих коронавірусом. У контрольованій самоізоляції перебувають 8 тисяч громадян.
У продуктових магазинах Сербії немає борошна і цукру, в аптеках – засобів для дезінфекції.
- Країни-члени Європейського союзу згодилися з 17 березня закрити кордони на 30 днів. Обмеження стосується іноземних громадян, які не входять до блоку.