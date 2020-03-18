Уряд Сербії прийняв рішення про введення комендантської години з 17 березня через пандемію коронавірусу.

Про це заявив президент країни Александар Вучич.

Комендантська година введена з 8 вечора до 5 ранку.

У цей проміжок часу на вулицях можуть перебувати тільки поліцейські, військовослужбовці та працівники служби постачання.

Збройні сили контролюватимуть кордони, лікарні і центри для біженців. Зараз в країні близько 7 тисяч біженців.

Також повідомляється, що громадянам старше 65 років заборонено виходити з приміщень. Всі студенти протягом наступних 24 годин повинні покинути гуртожитки.

На даний момент, в Сербії зафіксовано 72 інфікованих коронавірусом. У контрольованій самоізоляції перебувають 8 тисяч громадян.

У продуктових магазинах Сербії немає борошна і цукру, в аптеках – засобів для дезінфекції.