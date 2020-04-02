Про це повідомляє європейське видання Euroactiv.
Сербську журналістку Ану Лаліч, яка працює у виданні Nova.rs, поліція затримала в середу, 1 квітня. Її звинуватили в тому що вона поширює соціальну напругу. У своїй статті напередодні Лаліч написала про брак захисних засобів для медичного персоналу в одній з лікарень в північній провінції Воєводина.
У середу Лаліч опублікував статтю під назвою “Клінічний центр Воєводини на межі: у медсестер немає захисних засобів”.
Після опублікованого матеріалу медичний персонал лікарні відмовився без захисного спорядження надавати допомогу. Після цього в лікарню були спрямовані захисні засоби. Однак, в лікарні звинуватили журналістку в тому, що вона сіє паніку і підриває репутацію медустанови.
Під тиском громадськості журналістку відпустили на наступний день.
Після цього прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабіч повідомила про надзвичайний указ яким забороняється поширення інформації про коронавіруси кому-небудь, крім офіційних осіб.
Після звільнення Лаліч сказала, що не шкодує про публікацію своєї історії.
Сербія є найбільш постраждалою країною в регіоні: наразі зареєстровано 1 060 підтверджених випадків COVID-19 і 28 смертельних випадків з 14 371 осіб, які пройшли тестування.
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