У Сербії, 1 квітня, поліція затримала журналістку, звинувативши її в тому, що вона поширює соціальну напругу і підриває репутацію лікарень під час пандемії коронавіруса.

Про це повідомляє європейське видання Euroactiv.

Сербську журналістку Ану Лаліч, яка працює у виданні Nova.rs, поліція затримала в середу, 1 квітня. Її звинуватили в тому що вона поширює соціальну напругу. У своїй статті напередодні Лаліч написала про брак захисних засобів для медичного персоналу в одній з лікарень в північній провінції Воєводина.

У середу Лаліч опублікував статтю під назвою “Клінічний центр Воєводини на межі: у медсестер немає захисних засобів”.

Після опублікованого матеріалу медичний персонал лікарні відмовився без захисного спорядження надавати допомогу. Після цього в лікарню були спрямовані захисні засоби. Однак, в лікарні звинуватили журналістку в тому, що вона сіє паніку і підриває репутацію медустанови.

Під тиском громадськості журналістку відпустили на наступний день.

Після цього прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабіч повідомила про надзвичайний указ яким забороняється поширення інформації про коронавіруси кому-небудь, крім офіційних осіб.

Після звільнення Лаліч сказала, що не шкодує про публікацію своєї історії.

Сербія є найбільш постраждалою країною в регіоні: наразі зареєстровано 1 060 підтверджених випадків COVID-19 і 28 смертельних випадків з 14 371 осіб, які пройшли тестування.