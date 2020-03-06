Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За повідомленням Reuters, міністр охорони здоров’я Сербії Златибор Лончар заявив про коронавірусну інфекцію у чоловіка, який раніше їздив в Будапешт (Угорщина).
Він зазначив, що коронавірус виявили у 43-річного чоловіка, який до цього подорожував в Будапешті (Угорщина). На даний момент чоловік відчуває себе добре.
У той же час міністерство охорони здоров’я Нідерландів підтвердило першу смерть в результаті захворювання коронавірусом.
Першим від коронавірусу в країні помер 86-річний чоловік з Роттердама.
Також повідомляється, що в країні офіційно підтверджено 82 випадки захворювання коронавірусом.
- Станом на 6 березня жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3383 особи, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищило 98 тисяч.
- 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.