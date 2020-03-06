У Сербії медики зафіксували перший лабораторно підтверджений випадок зараження коронавірусом Covid-19, тоді як в Нідерландах - перший летальний випадок.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За повідомленням Reuters, міністр охорони здоров’я Сербії Златибор Лончар заявив про коронавірусну інфекцію у чоловіка, який раніше їздив в Будапешт (Угорщина).

Він зазначив, що коронавірус виявили у 43-річного чоловіка, який до цього подорожував в Будапешті (Угорщина). На даний момент чоловік відчуває себе добре.

У той же час міністерство охорони здоров’я Нідерландів підтвердило першу смерть в результаті захворювання коронавірусом.

Першим від коронавірусу в країні помер 86-річний чоловік з Роттердама.

Також повідомляється, що в країні офіційно підтверджено 82 випадки захворювання коронавірусом.