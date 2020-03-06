Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За повідомленням Reuters, міністр охорони здоров’я Сербії Златибор Лончар заявив про коронавірусну інфекцію у чоловіка, який раніше їздив в Будапешт (Угорщина).

Він зазначив, що коронавірус виявили у 43-річного чоловіка, який до цього подорожував в Будапешті (Угорщина). На даний момент чоловік відчуває себе добре.

У той же час міністерство охорони здоров’я Нідерландів підтвердило першу смерть в результаті захворювання коронавірусом.

Першим від коронавірусу в країні помер 86-річний чоловік з Роттердама.

Також повідомляється, що в країні офіційно підтверджено 82 випадки захворювання коронавірусом.

  • Станом на 6 березня жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3383 особи, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищило 98 тисяч.
  • 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
  • У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.