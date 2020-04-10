Про це йдеться в статті #Букв “Гречка і борошно вже є, а лимони? Чи будуть перебої з продуктами і як виросли ціни в супермаркетах”.

Так, зараз спостерігається різке зростання вартості лимонів у магазинах. У Національному банку України підвищення цін на “продукти-антисептики” (часник, цибулю, лимони та імбир) пояснюють впливом курсу гривні, оскільки лимони і часник в нашу країну переважно імпортуються з Туреччини і Китаю.

У свою чергу директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва повідомила в коментарі журналістам, що вже в середині квітня лимони можуть загалом зникнути з полиць українських супермаркетів через закриття ринку Туреччини і можливі труднощі із поставками з Іспанії.

“Україна імпортує на рік близько 55 тис. т лимонів. Поставки з Туреччини становлять більш ніж 60 % загального обсягу. У зв’язку із закриттям ринку Туреччини продукція з цієї країни буде заміщуватися продукцією з Південної Америки, адже Аргентина — другий після Туреччини постачальник лимонів до України”, – зазначила вона.

Водночас представники мереж супермаркетів запевнили #Букви, що такої ситуації не буде, оскільки у них досить товарного запасу і є прямі контакти з постачальниками.

Раніше Міністерство торгівлі Туреччини ввело заборону на експорт лимонів із країни. Заборона діє до 31 серпня 2020 року.