У Мережі з'явилися фотографії депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Нестора Шуфрича з убитими африканськими тваринами.

Фотографії з’явилися в Twitter-аккаунті Tigrenlion, який виступає за заборону спортивного полювання.

На фото Шуфрич зі зброєю в руках позує з убитими їм тваринами.

Відзначимо, що на сторінках нардепа в соцмережах ці фото відсутні. Єдине джерело, де опубліковані відповідні знімки – сайт africatrophyhunting.com компанії Thormählen & Cochran Safaris, яка пропонує сафарі-тури, клієнтом якої був Шуфрич орієнтовно в 2015 році.

Один зі знімків – з мертвою рідкісною антилопою оріксом. У підписі до знімка з антилопою йдеться, що Шуфрич полював на супер рідкісну золоту антилопу в південноафриканській пустелі Калахарі.

Фото: africatrophyhunting.com

Згідно з інформацією на сайті africatrophyhunting.com, на знімках з Шуфричем зображений рідкісний чорний носоріг зі Східної Африки. Тварину було вбито на сафарі в ПАР.