Фотографії з’явилися в Twitter-аккаунті Tigrenlion, який виступає за заборону спортивного полювання.
На фото Шуфрич зі зброєю в руках позує з убитими їм тваринами.
Відзначимо, що на сторінках нардепа в соцмережах ці фото відсутні. Єдине джерело, де опубліковані відповідні знімки – сайт africatrophyhunting.com компанії Thormählen & Cochran Safaris, яка пропонує сафарі-тури, клієнтом якої був Шуфрич орієнтовно в 2015 році.
Один зі знімків – з мертвою рідкісною антилопою оріксом. У підписі до знімка з антилопою йдеться, що Шуфрич полював на супер рідкісну золоту антилопу в південноафриканській пустелі Калахарі.
Фото: africatrophyhunting.com
Згідно з інформацією на сайті africatrophyhunting.com, на знімках з Шуфричем зображений рідкісний чорний носоріг зі Східної Африки. Тварину було вбито на сафарі в ПАР.
- У липні 2019 року спливли фото з убитими тваринами, на яких зображений ще один депутат від ОПЗЖ – Володимир Кальцев.