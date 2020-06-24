Політтехнологи партії "Слуга народу" підготували "темники", які покликані пояснити депутатам як потрібно реагувати на сексистський скандал за участю керівництва "слуг" Олександра Корнієнка і Давида Арахамії.

Внутрішній документ політичної сили “Слуга народу” опублікував телеграм-канал “Темники Банковой”.

Автор каналу зазначає, що дана інструкція підготовлена радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком, якого раніше називали “відповідальним за цензуру в ЗМІ, жовті статті, чорний піар і іншу нечесть, яка виходить з 383 кабінету ОПУ”.

Так, “темник”, або як його називають в партії “меседж-бокс”, починається з короткого переказу вчорашнього скандалу.

Негативним фактором від цього в партії вважають згадку в бесіді Корнієнка та Арахамії президента Зеленського, “як потенційного співучасника” сексистських дискусій.

Також для “слуг” розписали наступні завдання, які їм необхідно вирішити під час публічної реакції на інцидент:

Не допустити втягування в скандал президента України В. Зеленського і глави Офісу Президента А. Єрмака

Нівелювати інформаційний привід, деактивувати інформаційну бомбу на стадії “зльоту”

Вказати на замовну природу появи даного скандалу.

Загальна рекомендація для всіх “слуг народу”, яких партія призначила спікерами, є повне ігнорування скандалу. У документі стверджується, що цей інцидент є “темою одного вечора”. Однак якщо ігнорувати скандал не виходить, “слугам” радять взагалі не згадувати імені одного з його учасників, голови партії Корнієнка. Весь акцент спікери зобов’язані, згідно з документом, змістити на голову фракції Арахамію.

У документі опубліковані три основні ключові тези, які представники “Слуги народу” зобов’язані доносити своєму електорату.

Перша теза: “Опубліковане відео має ознаки монтажу, а фрази були вирвані з контексту і не стосувалися обговорення І. Аллахвердієвої”.

Технологи партії радять ігнорувати той факт, що пряма трансляція не може мати ознаки монтажу. У момент, коли прес-конференція Корнієнка та Арахамії в Миколаєві ще не почалася, камера місцевого видання “НикВести” записала їх відверту розмову про Аллавердієвої, чиє прізвище чітко вимовляється головою партії.

Друга теза: “Метою вкидання цієї” сенсації “була спроба дестабілізувати команду президента і її лідерів, створити внутрішній конфлікт всередині політичної сили … Стояли за цим місцеві миколаївські клани або більші сили – відкрите питання”.

Третя теза: “Слуга народу” це народна партія, яка є зрізом і дзеркалом нашого суспільства … “чоловічі розмови” це краще, ніж системна корупція і популізм під прикриттям бравих гасел і красивих ораторських промов, як це було за часів П.О. Порошенко “.

В цілому, в “Слузі народу” не оцінюють цей скандал, як руйнівний для репутації політичної сили. На думку технологів партії, після сексистського сканадал відбудеться “ефект айкідо” і “слуги” знайдуть спосіб ще більш наближених до народу діячів, а учасники інциденту навіть зароблять додаткові “політичні бали”.

У прес-службі партії #Буквам заявили, що опублікований певними блогерами та ЗМІ так званий “меседж бокс” медіа-офісом “Слуги народу” не готувався, відповідно – депутатам не надавався.

“Партія і фракція до цього документа – якщо він існує насправді – не має ніякого відношення”, – відзначили в прес-службі партії.

Відзначається, що офіційна позиція відображена у відеозверненні глави партії Олександра Корнієнко.

Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені й звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”. Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба, так, баба, так”.