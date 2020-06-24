Внутрішній документ політичної сили “Слуга народу” опублікував телеграм-канал “Темники Банковой”.
Автор каналу зазначає, що дана інструкція підготовлена радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком, якого раніше називали “відповідальним за цензуру в ЗМІ, жовті статті, чорний піар і іншу нечесть, яка виходить з 383 кабінету ОПУ”.
Так, “темник”, або як його називають в партії “меседж-бокс”, починається з короткого переказу вчорашнього скандалу.
Негативним фактором від цього в партії вважають згадку в бесіді Корнієнка та Арахамії президента Зеленського, “як потенційного співучасника” сексистських дискусій.
Також для “слуг” розписали наступні завдання, які їм необхідно вирішити під час публічної реакції на інцидент:
- Не допустити втягування в скандал президента України В. Зеленського і глави Офісу Президента А. Єрмака
- Нівелювати інформаційний привід, деактивувати інформаційну бомбу на стадії “зльоту”
- Вказати на замовну природу появи даного скандалу.
Загальна рекомендація для всіх “слуг народу”, яких партія призначила спікерами, є повне ігнорування скандалу. У документі стверджується, що цей інцидент є “темою одного вечора”. Однак якщо ігнорувати скандал не виходить, “слугам” радять взагалі не згадувати імені одного з його учасників, голови партії Корнієнка. Весь акцент спікери зобов’язані, згідно з документом, змістити на голову фракції Арахамію.
У документі опубліковані три основні ключові тези, які представники “Слуги народу” зобов’язані доносити своєму електорату.
Перша теза: “Опубліковане відео має ознаки монтажу, а фрази були вирвані з контексту і не стосувалися обговорення І. Аллахвердієвої”.
Технологи партії радять ігнорувати той факт, що пряма трансляція не може мати ознаки монтажу. У момент, коли прес-конференція Корнієнка та Арахамії в Миколаєві ще не почалася, камера місцевого видання “НикВести” записала їх відверту розмову про Аллавердієвої, чиє прізвище чітко вимовляється головою партії.
Друга теза: “Метою вкидання цієї” сенсації “була спроба дестабілізувати команду президента і її лідерів, створити внутрішній конфлікт всередині політичної сили … Стояли за цим місцеві миколаївські клани або більші сили – відкрите питання”.
Третя теза: “Слуга народу” це народна партія, яка є зрізом і дзеркалом нашого суспільства … “чоловічі розмови” це краще, ніж системна корупція і популізм під прикриттям бравих гасел і красивих ораторських промов, як це було за часів П.О. Порошенко “.
В цілому, в “Слузі народу” не оцінюють цей скандал, як руйнівний для репутації політичної сили. На думку технологів партії, після сексистського сканадал відбудеться “ефект айкідо” і “слуги” знайдуть спосіб ще більш наближених до народу діячів, а учасники інциденту навіть зароблять додаткові “політичні бали”.
У прес-службі партії #Буквам заявили, що опублікований певними блогерами та ЗМІ так званий “меседж бокс” медіа-офісом “Слуги народу” не готувався, відповідно – депутатам не надавався.
“Партія і фракція до цього документа – якщо він існує насправді – не має ніякого відношення”, – відзначили в прес-службі партії.
Відзначається, що офіційна позиція відображена у відеозверненні глави партії Олександра Корнієнко.
Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч.
Думаючи, що камери вимкнені й звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.
Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба, так, баба, так”.
- Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко прокоментував відео з брифінгу в Миколаєві 23 червня, де він і Давид Арахамія нібито обговорюють колегу по фракції — Ірину Аллахвердієву.
- Народний депутат від “Слуги народу” Ірина Аллахвердієва повідомила, що соратники по партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія поклялися, що на брифінгу в Миколаєві не говорили нічого з опублікованого в ЗМІ.
- Давид Арахамія заявив про те, що колеги по фракції Ірині Аллахвердієва всі роблять компліменти, а оприлюднений діалог з головою партії “Слуга народу” Олександром Корнієнком є монтажем.
- “Слуга народу” Гео Лерос заявив, що вкрай негативно ставиться до слів своїх колег по фракції.