У Мережу злили аудіозапис закритого заходу в 2016 році, на якому екс-мер Нью-Йорка і кандидат в президенти США від Демократичної партії Майкл Блумберг називав сенаторку від штату Массачусетс Елізабет Уоррен "страшною", а також обіцяв "захищати банки".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Блумберг самостійно фінансує свою виборчу кампанію. Витрачаючи мільйони доларів, Блумберг заявляє, що витрачає гроші “заради просування прогресивних цілей” і перемоги над Дональдом Трампом в листопаді.

П’ять днів тому в Мережі опублікували аудіозапис з закритого заходу інвестиційного банку Goldman Sachs в 2016 році. Записи анонімно надіслали до редакції телеканалу. Автор стверджував, що працював в колективі банку протягом 14 років. Разом з публікацією аудіозапису Блумбергу пропонували самостійно зняти свою кандидатуру з виборів.

Після того як кандидат не відреагував, запис виклали в Мережу. У кампанії Блумберга підтвердили справжність записів.

Блумберг дійсно був на закритому заході в червні 2016 року.

Про “захист банків” і “нерівність”

Блумберг говорив про те, що покликаний “захищати банки”. Але тепер такі слова кандидата назвали жартом.

“Це було жартом … В інших частинах розмови Майкл каже дуже заможним американцям, що їм потрібно подолати свою залежність від легких грошей, що посилює нерівність у доходах в Америці” – зазначили в кампанії Блумберга.

Також на записі чутно, як політик висловлюється про необхідність вирішити проблему нерівності всередині США, інакше суспільство “вибухне”.

“Для початку, під час передвиборної кампанії я заявлю про захист банків … Ви ж розумієте. Це буде чудово “продаватися” в цій країні”, – говорив політик.

“А якщо серйозно, хтось повинен встати і робити те, що нам потрібно. Здорова банківська система, яка буде ризикувати, тому що саме вона створює робочі місця для всіх. І ніхто не хоче цього говорити. Проблема в тому, що ці кампанії пов’язані з гаслами, а не з проблемами. І на цих виборах (у 2016 році) ви побачите, що люди голосують, і вони або люблять, або ненавидять, в основному ненавидять обох, але когось ненавидять менше”, – додав він.

Президентські амбіції в 2016 році

На цьому ж заході Блумберг заявив, що готовий був стати незалежним кандидатом поряд з республіканцем Дональдом Трампом і представницею демократів Хілларі Клінтон. Тоді опитування в 50 штатах показали, що він набере не більше третини голосів, тому Блумберг вирішив не витрачати гроші на виборчу кампанію, яка з самого початку приречена.

Він також сказав, що підвищив би процентні ставки, якщо б він був президентом, і закликав впровадити торговельну угоду транстихоокеанського партнерства, з якої Трамп ввсе ж таки вивів США.

Критика Барака Обами

Говорячи про тодішнього президента Барака Обаму, Блумберг заявив, що вважає його методи роботи “несучасними”, а також зазначив, що республіканець Мітт Ромні зробив би набагато більше на президентській посаді, якби його обрали.

“Коли обирали вдруге Обаму, я за кулісами схвалював його діяльність. Говорив, що він робив правильні речі, але насправді – він нічого не зробив, він не зробив того, що я вважаю важливим. Ромні набагато краще зробив би цю роботу. Але Ромні не дотримався певних цінностей, які були у нього, поки він був губернатором Массачусетса”, – говорив Блумберг.

Після оприлюднення записів на таку заяву відреагували в кампанії екс-віце-президента США за Барака Обами Джо Байдена.

“Блумберг можливо змінив свій статус при реєстрації (представник Демократичної партії), але він все ще в глибині душі республіканець”, – зазначив представник Байдена.

“Страшна” Елізабет Уоррен

Також він говорив, що сенатор від Массачусетса Елізабет Уоррен – “страшна” представниця лівих політичних сил.

Так він відповів в контексті питання щодо збільшення кількості прогресивних політиків в США.

Кліматичні зміни

Блумберг розкритикував “божевілля безпечних зон і тригерів” в студентських містечках і “страх невідомого” за вплив на інтелектуальну різноманітність в кампусах.

Блумберг, який відстоював місцеві кліматичні ініціативи та виділив мільйони доларів на боротьбу з кліматичними змінами, заявив, що світ повинен відмовитися від вугілля.

Він зазначив, що якщо поставити на шальки терезів робочі місця 200 шахтарів проти 100 тисяч днів життя конкретної людини, то останнє переважить.

У зв’язку з цим, він вважає, що з часом все одно доведеться відмовитися від вугілля заради майбутнього планети, хоч це і буде “важкою битвою”.