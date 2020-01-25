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Нарада відбулася у вересні минулого року.

На засіданні обговорювався варіант того, як можна змусити регіональну владу купувати газ наперед, щоб забезпечити себе блакитним паливом на опалювальний сезон. При цьому, інші проекти, спрямовані на розвиток регіонів, залишилися б без фінансування на кілька місяців. Щоб дотримуватися схеми Кабміну, на місцях довелося б порушувати бюджетний кодекс, фінансуючи видаткову статтю з фонду розвитку.

Мета схеми – отримати схвалення від МВФ по одному з пунктів вимог.

На записі чутні голоси, можливо, прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністра енергетики Олексія Оржеля, міністра економіки Тимофія Милованова, голови НАК “Нафтогазу” Андрія Коболєва, заступника міністра фінансів Василя Шкуракова. Їх опонентом в бесіді була нині звільнена міністр розвитку громад і територій Альона Бабак.

Милованов: А хто керує цим збіговиськом?

Оржель: Прем’єр-міністр.

Милованов: А хто замість нього?

Оржель: Міністр економіки.

Милованов: Міністр економіки? Значить поки що я оголошую в засіданні збіговиську перерву, поки прем’єр-міністр не прийде.

На такий позитивній ноті з часткою гумору міністри почали розмову. А далі пішла розмова по суті – що робити з боргами за газ та опалення на місцях і як проблему можна вирішити.

Бабак: А мені все одно. Це Фонд держмайна. Нехай розповідає тоді, чому у нього теплоцентралі не розраховуються за газ. Мені як би все одно.

Милованов: Це не державницька позиція.

Оржель: Не важно. 90 не 90. Я кажу, що ПСО все одно потрібно залишатися, щоб ми могли забезпечити стабільність тарифів на теплову енергію. Я в цьому переконував сьогодні МВФ дуже наполегливо. Бо якщо буде стрибок ціни на газ, то ми навіть не зможемо закласти це в тарифи для теплопостачальників. Теплопостачальники згенерують борги. Я тоді запропоную всім, – ту є міністр економіки, – зважаючи на те, що у нас є позиція відмови від ПСО, від регульованих цін?…, які зменшують ж… для забезпечення інтересів. Розглянути можливість переконання МВФ що ПСО ми 100% відмовляємося від 1.04.

Шкураков: 05.

Гончарук: Цього не буде. Вони на це не підуть. Ми можемо обґрунтовувати це якоюсь логікою… Я думаю, що вони просто тягнуть, щоб провести нас через кризу… У нас є факт, доконаний, що з 1 січня має бути стоп. Питання – наслідки.

Оржель: Наслідки? Я, до речі, сьогодні казав, що, в принципі, у нас державна компанія буде заробляти більше грошей. Але на що я звернув увагу МВФ. У нас на цьому можуть заробити, на значному стрибку цін, і можуть заробити комерційні постачальники. Тобто постачальники, які пропонують пропозиції на ринку, теж можуть заробляти.

Коболєв: Ні. Цей попит не є платоспроможним. Але вони на це ніколи не підуть. Ми маємо досвід з Києвом, коли пан Кличко пробував. Всі адекватні продавці відкликали своїх менеджерів, тому що сказали, що заробити неможливо. Але якщо міста проанвансувати газ підняти зараз, тоді будуть економічні підстави, які ні МВФ, ніхто не зможе оскаржити. Купити газ зараз, зафіксувати його за містами, розрахуватися за нього зараз і сидіти чекати.

Давайте зробимо по-іншому. Давайте поміняємо Бюджетний кодекс і дамо право місцевій владі купувати газ в підземці і фінансувати це через зворотню фінансову допомогу. У нас є інтерес міста Харків. У понеділок Андрій їде до них на переговори. Дай Бог, щоб вони на це купилися!

Бабак: Але не у всіх же є цей ресурс.

Гончарук: Цього ресурсу 1,8 млрд.

Бабак: А люди отримують тепло у всіх населених пунктах.

Коболєв: Київ, Харків, Одеса, Дніпро. У них є залишки на рахунках. І треба право ці залишки саме віддати зворотною фінансовою допомогою.

Бабак: Це зміни до Бюджетного кодексу щодо розподілу бюджету розвитку, який по суті лежить на рахунках. А це не можна! Це витрати споживання, а не витрати розвитку.

Коболєв: Ідея в чому! Ці люди дають поворотну фінансову допомогу. Розумієте?

Оржель: Вони заощадять на газі.

Бабак: Вони нічого не зекономлять. Вони все втратять. Тільки держава заощадить на субсидії, але не місцеве самоврядування. Це ресурс місцевого самоврядування на розвиток, яким ви проавансуєте витрати споживання.

Гончарук: Це простий механізм. Це ідеалістична картина. Ти нікого не запитаєш. Ну немає механізму запитати. Давайте зрозуміємо просту річ. У нас є ідея. Ідея непогана. Коли ми її минулого разу обговорювали, ми прийшли до висновку, що будь-яка спроба змусити їх це зробити – це час. Ми порахували, подивилися … Коли нам вдасться створиться механізм змусити, то не раніше, ніж кінець жовтня ніяк. Це буде адміністративний інструмент. Тому виникло питання, а може хтось хоче. Є Харків. Я правильно розумію, що є обмеження якісь? Обмеження треба зняти.

Бабак: Це Бюджетний кодекс.

Гончарук: Ми можемо сказати. Ми даємо свободу. Ок? Хочете? А після цього ми можемо в діалозі до цього стимулювати.

Бабак: Є ідеологія бюджетного кодексу і бюджетного розвитку.

Шкурак: Там просто різниця в часі, коли гроші будуть повертатися. Там потрібно продумати цю історію.

Коболєв: Так це три місяці. Вони просто припинять своє розвиток на три-чотири місяці. Ми в цьому не бачимо проблеми ну або просто в Антимонопольному заблокувати узгодження соцдопомоги. І все.

Бабак: Ну це насправді ідеологічні речі. Бюджетний кодекс сформувався за певними принципами.

Гончарук: Але ми говоримо про надзвичайну ситуацію? Тут і зараз.

Бабак: Ні. Це Бюджетний кодекс – не дуже ситуація. Бюджетний кодекс – це ідеологія формування бюджетів. Є доходи, є витрати.

Гончарук: Ні. Вони (МВФ) хочуть тебе пропустити через кризу, щоб ти потім назад не відіграв … Все просто.

Коболєв: І наша ситуація з Кривим Рогом доводить правильність цієї ідеології.

Ці борги мільярдні потім спишуться в нуль і виставлять Мінфіну.

Гончарук: Якщо підвести підсумок сьогоднішньої наради. Ми про щось домовилися?

Оржель: Ми домовилися про те, що з’явилася задача відпрацювати по місцевим радам, щоб використовувати їх для закупівлі газу на зараз. Опалювальний період.