У столиці біля будинку засновника мережі "Ланет" підірвали бойову гранату. Припускають, що це замах через відключення в мережі телеканалу Newsone.

Про це повідомляється на сторінці провайдера в Facebook.

“На засновника Ланет, відомого бізнесмена Віктора Мазура, було скоєно замах. 4 лютого 2020 року в сторону його будинку кинули бойову гранату. На щастя, в результаті вибуху ніхто не постраждав”, – йдеться в повідомленні.

За фактом інциденту поліцією було відкрито кримінальне провадження.

В той же час злочин було кваліфіковано правоохоронцями як “хуліганство”, але сам Мазур і його адвокат допускають, що причиною замаху може стати конфлікт з приводу відключення мережею “Ланет” телевізійного каналу Newsone.

“Менеджери Newsone переконували його (Мазура – Ред.), що відновлення трансляції каналу в його особистих інтересах, інакше “буде пізно”. Зустріч з керівництвом каналу, яка повинна була відбутися 4 лютого (в цей же день ввечері прилетіла граната), Мазур скасував”, – сказано в повідомленні.