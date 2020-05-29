Користувачі соцмереж ідентифікували одного з учасників перестрілки в Броварах.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, в Броварах сьогодні вранці сталася масштабна перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. До вечора п’ятниці у справі про перестрілку було затримано 21 особу.

Заступник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко опублікував в Facebook фотографії затриманих.

Одного із зображених на фото чоловіків упізнали в Мережі.

Користувач Facebook Swem Awayan повідомив, на фотографії зображений чоловік, відомий в Мережі під псевдонімом Влад Бандера.

Він активно веде свою сторінку в Instagram.

У своїх постах Влад повідомляв, що є членом об’єднання “ЦСКА Київ”.

“CSKA Kiev — рух, що зіграв величезну роль в моїй долі та становлення як особистості”, — написав він в одному з постів.

На одному зі знімків Влад з’явився в футболці з відповідним принтом.

В одному з опублікованих роликів Влад з’явився оголеним по пояс, на шиї — кулон у вигляді свастики.

Також чоловік публікував в Мережі фотографію, зроблену під час купання в ополонці. Пост він доповнив наступним коментарем:

“Купання в ополонці — це частина стародавніх язичницьких ініціатичних військових обрядів, що не має нічого спільного з “хрещенням Христа в Йордані”.

В одному з відеороликів Влад з’явився з таким собі Денисом Демяніком, які також веде свій блог в Instagram.