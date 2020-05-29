Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, в Броварах сьогодні вранці сталася масштабна перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. До вечора п’ятниці у справі про перестрілку було затримано 21 особу.
Заступник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко опублікував в Facebook фотографії затриманих.
Одного із зображених на фото чоловіків упізнали в Мережі.
Користувач Facebook Swem Awayan повідомив, на фотографії зображений чоловік, відомий в Мережі під псевдонімом Влад Бандера.
Він активно веде свою сторінку в Instagram.
У своїх постах Влад повідомляв, що є членом об’єднання “ЦСКА Київ”.
“CSKA Kiev — рух, що зіграв величезну роль в моїй долі та становлення як особистості”, — написав він в одному з постів.
На одному зі знімків Влад з’явився в футболці з відповідним принтом.
В одному з опублікованих роликів Влад з’явився оголеним по пояс, на шиї — кулон у вигляді свастики.
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30 дней без еды! По сущности своей я экспериментатор в жизни. Моё бытие наполнено пьянящим хаосом, но я называю его потенциалом развития. 2 года назад я услышал первый раз о лечебной практике голодание. В тот период времени я ел по 5-6 раз в день и весил в среднем 96 кг. Для меня не покушать пол дня – это уже стрессовая ситуация, не говоря уже о нескольких днях. Психологически я не был готов к тому, что бы голодать. За последние несколько месяцев мне достаточно времени пришлось провести с самим собой, почистить свое ментальное здоровье, напитать мозг новой информацией, проанализировать, как я жил и расставить новые приоритеты. Но чтобы найти себя нового, нужно уничтожить себя старого. Поэтому завершить "обновление" личности, которое длилось пару месяцев, я решил 30 дневным голоданием по системе Марвы Оганян. Временный отказ от еды — это отличный способ очистить и перезагрузить пищеварительную систему, а также дать иммунной системе возможность переключиться на другие задачи, помимо обработки постоянно поступающей в организм пищи. Именно поэтому в большинстве религий есть традиция поста — это безопасно и необходимо для тела и духа. Разница на видео 23 кг
Також чоловік публікував в Мережі фотографію, зроблену під час купання в ополонці. Пост він доповнив наступним коментарем:
“Купання в ополонці — це частина стародавніх язичницьких ініціатичних військових обрядів, що не має нічого спільного з “хрещенням Христа в Йордані”.
В одному з відеороликів Влад з’явився з таким собі Денисом Демяніком, які також веде свій блог в Instagram.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Олександр Качура заявив, що до перестрілки в Броварах причетна фірма ексзаступника міністра внутрішніх справ.
- Правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень за фактом перестрілки в Броварах. Дії учасників додатково кваліфіковані як замах на масове вбивство.
- Після перестрілки в Броварах відсторонили керівництво вінницької поліції.