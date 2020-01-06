Про це розповідають #Букви.
Варто зазначити, що в значній мірі візуалізація є правдивою.
Ентоні Хірсі взяв інформацію на сайті firms.modaps.eosdis.nasa.gov, який відстежує пожежі на відкритій місцевості по всьому світу.
А ось оригінальне зображення:
На цьому зображенні показані всі пожежі, які мали місце в період з 5 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року. Регіони, які повністю покриті помаранчевим кольором, не згоріли повністю, це просто означає, що там величезна щільність пожеж.
А ось візуалізація на сайті пожежної служби Нового Південного Уельсу, яка оновлюється кожні 10 хвилин:
Варто зазначити, що в Австралії пішли дощі, температура впала, але влада попереджає, що загроза пожеж все ще зберігається.
Нагадаємо, що у неділю австралійська влада приступили до оцінки збитків від лісових пожеж.
- Раніше супутник Himawari-8, який зараз знаходиться на орбіті в районі Австралії, передав знімки лісових пожеж на материку.
- Екологи побоюються, що в австралійських лісових пожежах могли загинути більше 480 мільйонів тварин.
- В Австралії для пожежних служб в Новому Південному Уельсі за 48 годин зібрали понад 20 мільйонів австралійських доларів (13 мільйонів доларів США).