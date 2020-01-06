Користувач Ентоні Гірсі (Anthony Hearsey) зробив 3D-візуалізацію пожеж в Австралії, які мали місце протягом місяця. Але в мережах користувачі публікують цей знімок, як фото NASA, через що інші користувачі називають його фейковим.

Про це розповідають #Букви.

Варто зазначити, що в значній мірі візуалізація є правдивою.

Ентоні Хірсі взяв інформацію на сайті firms.modaps.eosdis.nasa.gov, який відстежує пожежі на відкритій місцевості по всьому світу.

А ось оригінальне зображення:

На цьому зображенні показані всі пожежі, які мали місце в період з 5 грудня 2019 року по 5 січня 2020 року. Регіони, які повністю покриті помаранчевим кольором, не згоріли повністю, це просто означає, що там величезна щільність пожеж.

А ось візуалізація на сайті пожежної служби Нового Південного Уельсу, яка оновлюється кожні 10 хвилин:

Варто зазначити, що в Австралії пішли дощі, температура впала, але влада попереджає, що загроза пожеж все ще зберігається.

Нагадаємо, що у неділю австралійська влада приступили до оцінки збитків від лісових пожеж.