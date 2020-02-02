Скріншоти листування Мазурчук опублікувала у Facebook.

“Нехай Юля та Андрій чесно розкажуть, хто їм сказав мочканути цього російського агента Шеремета, будь він неладний”, – йдеться в листуванні.

У коментарі hromadske Мазурчук підтвердила, що особисто вела переписку з Артемом Шевченком і впевнена, що це саме він їй відповідав.

“Особисто спілкувалася з речником МВС. Це наша особиста переписка”, – сказала вона, додавши, що листувалася з ним кілька місяців тому, а відповідь щодо Шеремета він нібито написав їй 1 лютого 2020-го.

Сам Артем Шевченко у коментарі hromadske зазначив, що не розуміє, про що йдеться.

“Це якийсь слайд із якимись літерами — я не знаю, що це за зображення”, — сказав він.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.

У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому й музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.

13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.