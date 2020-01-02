Фотографії з главою держави розміщують лижники, які також відпочивають в Буковелі.
Як відомо, президент Зеленський зі своєю сім’єю поїхав на новорічний відпочинок в президентську резиденцію “Синьогора” в Гуті, що в Івано-Франківській області. А в перший день нового 2020 року, в соцмережах з’явилися його фотографії з засніженого гірськолижного курорту Буковель.
Пізніше стало відомо, що президент України сфотографувався з фанатом Москви. Відповідне фото користувач Instagram kolia_sofron виклав на своїй сторінці в соцмережі. На своїй сторінці він гордо публікує знімки з Червоної площі в Москві, фотографії пейзажів з Санкт-Петербурга. Мало того, в описі його профілю написано “Червона армія”.
Ще одне фото з’явилося і в Instagram-паблік Зеленського.
“Теж в Буковелі”, – підписали фото з президентом України.
- 31 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський і лідер Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої привітали один одного зі святами і обговорили новий обмін утримуваними особами.