У соцмережах з'явилися фотографії президента України Володимира Зеленського на гірськолижному курорті Буковель, який належить олігарху Ігорю Коломойському.

Фотографії з главою держави розміщують лижники, які також відпочивають в Буковелі.

Як відомо, президент Зеленський зі своєю сім’єю поїхав на новорічний відпочинок в президентську резиденцію “Синьогора” в Гуті, що в Івано-Франківській області. А в перший день нового 2020 року, в соцмережах з’явилися його фотографії з засніженого гірськолижного курорту Буковель.

Пізніше стало відомо, що президент України сфотографувався з фанатом Москви. Відповідне фото користувач Instagram kolia_sofron виклав на своїй сторінці в соцмережі. На своїй сторінці він гордо публікує знімки з Червоної площі в Москві, фотографії пейзажів з Санкт-Петербурга. Мало того, в описі його профілю написано “Червона армія”.

Ще одне фото з’явилося і в Instagram-паблік Зеленського.

“Теж в Буковелі”, – підписали фото з президентом України.