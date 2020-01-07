Про це Райт повыдомив на своъй сторынцы в Twitter.
У своєму пості він написав, що направляється в Готем.
Як відомо, це місто є вигаданим і знаходиться у всесвіті Бетмена.
Крім того, фотографії зі зйомок опублікували в соціальних мережах місцеві жителі, які помітили на вулицях декорації неіснуючого міста Готем.
Фото: Moonwarp
Відзначається, що Бетмена зіграє Роберт Паттінсон. Ще ролі в стрічці дісталися Зої Кравіц, Енді Серкісу, Полу Дано.
Вихід фільму на екранах кінотеатрів намічений на 25 червня 2021 року.
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