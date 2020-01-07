Актор Джеффрі Райт, який затверджений на роль комісара Джима Гордона в новому фільмі "Бетмен", заявив про початок зйомок картини про цього супергероя.

Про це Райт повыдомив на своъй сторынцы в Twitter.

У своєму пості він написав, що направляється в Готем.

Як відомо, це місто є вигаданим і знаходиться у всесвіті Бетмена.

Крім того, фотографії зі зйомок опублікували в соціальних мережах місцеві жителі, які помітили на вулицях декорації неіснуючого міста Готем.

Фото: Moonwarp

Відзначається, що Бетмена зіграє Роберт Паттінсон. Ще ролі в стрічці дісталися Зої Кравіц, Енді Серкісу, Полу Дано.

Вихід фільму на екранах кінотеатрів намічений на 25 червня 2021 року.