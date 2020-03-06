Фото Сміт опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Сміт зазначив, що транспортний засіб супергероя йому подобається.

“Це правдоподібний Бетмобіль, який міг би збудувати не мільярдер”, – написав він у соцмережі.

Також режисер додав, що авто нагадує йому про Бетмена, якого зіграв Адам Уест, і автомобілі, спроектовані дизайнером Джорджем Баррісом.

Фото: Кевин Смит

У лютому в Мережі з’явилися кадри, на яких був присутній актор Роберт Паттінсон, який зіграв головну роль в картині про Темного лицаря.

Ролі у стрічці також  отримали   Зої Кравіц, Енді Серкіс, Пол  Дано.

Фільм вийде в прокат 25 червня 2021 року.

  • У січні актор Джеффрі Райт, якого затверджено на роль комісара Джима Гордона в новому фільмі “Бетмен”, заявив про початок фільмування картини про цього супергероя.