Фото Сміт опублікував на своїй сторінці в Twitter.
Сміт зазначив, що транспортний засіб супергероя йому подобається.
“Це правдоподібний Бетмобіль, який міг би збудувати не мільярдер”, – написав він у соцмережі.
Також режисер додав, що авто нагадує йому про Бетмена, якого зіграв Адам Уест, і автомобілі, спроектовані дизайнером Джорджем Баррісом.
Фото: Кевин Смит
У лютому в Мережі з’явилися кадри, на яких був присутній актор Роберт Паттінсон, який зіграв головну роль в картині про Темного лицаря.
Ролі у стрічці також отримали Зої Кравіц, Енді Серкіс, Пол Дано.
Фільм вийде в прокат 25 червня 2021 року.
- У січні актор Джеффрі Райт, якого затверджено на роль комісара Джима Гордона в новому фільмі “Бетмен”, заявив про початок фільмування картини про цього супергероя.