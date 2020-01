Відео в Twitter опублікував іранський журналіст ВВС Алі Хашем.

Відео знято за допомогою автомобільного відеореєстратора.

На відео видно, як за приблизно 56 секунд до падіння літак летить у вогні.

New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 10 января 2020 г.