Президент України Володимир Зеленський і голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук пробіглися по центральних вулицях Чернівців. Це сталося під час першого візиту Зеленського на Буковину, 9 липня.

Однак відео з’явилося на Facebook-сторінці “Твоя Буковина” тільки сьогодні, 26 липня.

Зеленський і Осачук в компанії охоронців здійснили ранкову пробіжку по вулицях Кобилянської та Кордуби.

“Президент України Володимир Зеленський на ранковій пробіжці Чернівцями. Ранкові пробіжки – хороша звичка …”, – йдеться у підписі до відео.

Користувачі розкритикували Зеленського за те, що для пробіжки вибрали не ті вулиці.

“Краще б вони пробіглися по Кармелюка, Рівненській та Сторожинецькій та головною по бруківці і так далі”, “Це що – чергове шоу”, “А де автомати і кортеж”, “Фонтан шукають”, – пишуть українці.