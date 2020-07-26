Однак відео з’явилося на Facebook-сторінці “Твоя Буковина” тільки сьогодні, 26 липня.
Зеленський і Осачук в компанії охоронців здійснили ранкову пробіжку по вулицях Кобилянської та Кордуби.
“Президент України Володимир Зеленський на ранковій пробіжці Чернівцями. Ранкові пробіжки – хороша звичка …”, – йдеться у підписі до відео.
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#новиниЧЕ ⠀ Зеленський з Осачуком вийшли на ранкову пробіжку Чернівцями: з’явилося відео ⠀ Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Чернівецької області відправився на ранкову пробіжку Чернівцями з головою ОДА Сергієм Осачуком. ⠀ Відео ранкової пробіжки посадовців з’явилося на сторінці Чернівецької ОДА у Facebook.
Користувачі розкритикували Зеленського за те, що для пробіжки вибрали не ті вулиці.
“Краще б вони пробіглися по Кармелюка, Рівненській та Сторожинецькій та головною по бруківці і так далі”, “Це що – чергове шоу”, “А де автомати і кортеж”, “Фонтан шукають”, – пишуть українці.
- Раніше колишній топ-менеджер “Приватбанку”, а нині співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив у Мережі, що під час відвідування басейну зустрів там Володимира Зеленського. Цей пост у Facebook спровокував масштабний флешмоб.
- Президент України Володимир Зеленський вирішив записати звернення напередодні зустрічі в “нормандському форматі” під час занять спортом.