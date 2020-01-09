Відео опубліковано в Telegram-каналі +18 #PS752.

Як повідомлялося раніше, американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою. Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.

Telegram-канал, що поширив відеозапис, був створений з метою зібрати всі наявні фото і відео, пов’язані в катастрофою літака української компанії МАУ в Тегерані. Його автор — іранський активіст, що виступає за свободу інтернету, та спеціаліст з соціальних мереж Наріман Харіб (Nariman Gharib).

“Відеоматеріал, який я отримав від джерела: той момент, коли ракета влучила в рейс PS752. Я поки не можу перевірити відео, але, будь ласка, дайте мені знати, якщо ви знайдете що-небудь. Я зв’язався з людиною, яка відправила це відео, щоб дізнатися, чи можу я отримати версію відео, в якій є метадані або, принаймні, показати його в тому ж місці”, — написав Харіб в коментарі до відеозапису.

Авіакатастрофа в Тегерані ❗️ У Мережі з'явилося відео з можливим потраплянням ракети в український Boeing в Тегерані.Розслідувачі Bellingcat заявили, що вони вже перевіряють цю інформацію. Gepostet von Букви am Donnerstag, 9. Januar 2020

Хто саме є автором ролика та за яких обставин зроблено запис наразі невідомо.

Журналісти інтернет-видання Bellingcat, що спеціалізується на розслідуваннях, повідомили, що вже перевіряють інформацію про відео. За попередньою інформацією, відео було знято в точці, де міг пролітати український авіарейс.

“Ми аналізуємо це нове відео, нібито показує вибух в повітрі. За нашою початковою оцінкою, відео показує багатоквартирний будинок в західній частині Паранда (плановий місто в окрузі Робаткарім, провінція Тегеран – ред.), Звернений на північний схід. Ця перспектива орієнтована приблизно на відому траєкторію PS752”, — йдеться в повідомленні.

Для цього Bellingcat проаналізували час, необхідний для того, щоб камера помітила вибух, оцінили відстань події (червоне коло) та порівняли його з геолокації відео та траєкторією польоту рейсу PS752. Ось що вийшло: