Відео опубліковано в Telegram-каналі +18 #PS752.
Як повідомлялося раніше, американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою. Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
Telegram-канал, що поширив відеозапис, був створений з метою зібрати всі наявні фото і відео, пов’язані в катастрофою літака української компанії МАУ в Тегерані. Його автор — іранський активіст, що виступає за свободу інтернету, та спеціаліст з соціальних мереж Наріман Харіб (Nariman Gharib).
“Відеоматеріал, який я отримав від джерела: той момент, коли ракета влучила в рейс PS752. Я поки не можу перевірити відео, але, будь ласка, дайте мені знати, якщо ви знайдете що-небудь. Я зв’язався з людиною, яка відправила це відео, щоб дізнатися, чи можу я отримати версію відео, в якій є метадані або, принаймні, показати його в тому ж місці”, — написав Харіб в коментарі до відеозапису.
❗️ У Мережі з'явилося відео з можливим потраплянням ракети в український Boeing в Тегерані.Розслідувачі Bellingcat заявили, що вони вже перевіряють цю інформацію.
Gepostet von Букви am Donnerstag, 9. Januar 2020
Хто саме є автором ролика та за яких обставин зроблено запис наразі невідомо.
Журналісти інтернет-видання Bellingcat, що спеціалізується на розслідуваннях, повідомили, що вже перевіряють інформацію про відео. За попередньою інформацією, відео було знято в точці, де міг пролітати український авіарейс.
“Ми аналізуємо це нове відео, нібито показує вибух в повітрі. За нашою початковою оцінкою, відео показує багатоквартирний будинок в західній частині Паранда (плановий місто в окрузі Робаткарім, провінція Тегеран – ред.), Звернений на північний схід. Ця перспектива орієнтована приблизно на відому траєкторію PS752”, — йдеться в повідомленні.
Для цього Bellingcat проаналізували час, необхідний для того, щоб камера помітила вибух, оцінили відстань події (червоне коло) та порівняли його з геолокації відео та траєкторією польоту рейсу PS752. Ось що вийшло:
Нагадаємо, 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Згідно з попереднім звітом іранських слідчих, літак української авіакомпанії МАУ загорівся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт. А виявлені на місці трагедії “чорні ящики” отримали пошкодження.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав основні версії авіакатастрофи в Ірані. Серед них — ураження літака зенітної російською ракетою.
- В Ірані ставлять під сумнів твердження розвідки США про те, що літак МАУ в Тегерані був помилково збитий іранськими військовими.