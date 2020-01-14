Відео опублікував у себе в Twitter іранський журналіст Benham Gholipour.

На кадрах видно момент запуску ракети і спалах, коли, імовірно, ракета потрапила в літак.

Відзначимо, що на відео видно, що дві ракети стріляли з інтервалом 30 секунд.

  • 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
  • 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
  • Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.