Відео опублікував у себе в Twitter іранський журналіст Benham Gholipour.
На кадрах видно момент запуску ракети і спалах, коли, імовірно, ракета потрапила в літак.
Відзначимо, що на відео видно, що дві ракети стріляли з інтервалом 30 секунд.
فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی
شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm
— Behnam Gholipour (@beehnam) 14 січня 2020 р.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.