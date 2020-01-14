У мережі з'явилося відео, на якому показано момент попадання іранської ракети по українському літаку у Тегерані.

Відео опублікував у себе в Twitter іранський журналіст Benham Gholipour.

На кадрах видно момент запуску ракети і спалах, коли, імовірно, ракета потрапила в літак.

Відзначимо, що на відео видно, що дві ракети стріляли з інтервалом 30 секунд.

فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی

شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm — Behnam Gholipour (@beehnam) 14 січня 2020 р.