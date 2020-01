Японський підрозділ стрімінгового сервісу Netflix опублікував перший повноцінний трейлер аніме-серіалу "Привид в обладунках: SAC_2045" (Ghost in the Shell: SAC_2045), прем'єра якого відбудеться в квітні.

Про це повідомили на офіційному сайті Netflix.

Аніме-серіал заснований на японській манзі Ghost in the Shell в стилістиці кіберпанк.

Головна героїня картини, Мотоко Кусанаги, після авіакатастрофи мало не загинула, але отримала штучне тіло, ставши кіборгом.

Її колеги по дев’ятому відділу МВС Японії також поліпшені кіберімплантами, що сприяє їх боротьбі з кіберзлочинцями майбутнього.

Створенням серіалу займався Шінджі Арамакі (Shinji Aramaki) і Кендзі Каміяма (Kenji Kamiyama). Останній раніше працював над створенням деяких проектів серії Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

Прем’єра серіалу запланована на квітень 2020 року.