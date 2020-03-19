Низка українських ЗМІ поширили маніпулятивну інформацію про людей із II групою крові, які нібито більш вразливі для коронавірусу COVID-19.

На даний факт звернув увагу проєкт “По той бік новин”.

ЗМІ посилалися на китайських учених і публікацію видання Global Times, журналісти якого взяли інформацію про групу крові з “сайту медичних досліджень Medrxiv”.

У публікаціях говорилося, що були взяті зразки аналізів у 2173 пацієнтів трьох лікарень з Уханя і Шеньчженя, у яких був підтверджений коронавірус. 206 зразків належали людям, які померли від коронавірусу. Стверджувалося, що, “згідно з висновком вчених, люди з другою групою крові мають найбільш високий ризик зараження коронавірусом”.

Як наголошують автори проєкту “По той бік новин”, Medrxiv – це навіть не сайт медичних досліджень, а безкоштовний онлайн-архів для поширення повних, але ще не опублікованих рукописів (препринтів) в медичних, клінічних та суміжних науках про здоров’я.

Ці публікації – своєрідні попередні звіти про роботу, які не пройшли перевірку і рецензування. На сайті Medrxiv прямо вказано, що на даний ресурс не слід покладатися в клінічній практиці і не варто цитувати оприлюднені там публікації в ЗМІ як доведену інформацію.

“Таке неперевірене дослідження щодо групи крові хворих на коронавірус дійсно опубліковане на сайті Medrxiv. Однак воно ще не було рецензоване експертами, які оцінюють статтю і можуть виявити слабкі сторони в припущеннях, методах та висновках. А до цього часу говорити про будь-які результати зарано” , – зазначають автори проєкту “По той бік новин”.