Деякі українські новинні сайти раніше повідомили, що з 1 серпня в країні зникнуть банкомати, що викликало паніку серед населення. Насправді, це фейк.

У ситуації розбирався проект “По той бік новин”.

Насправді, журналісти вирішили залучити аудиторію клікабельним заголовком, адже в тексті новин ні слова про зникнення банкоматів.

Згідно дев’ятій частині “Положення про ведення касових операцій”, з 1 серпня українці зможуть отримувати готівку зі своїх карт в торгових і розважальних закладах, тому не обов’язково йти до банкомату.

У Нацбанку вирішили, що така можливість буде “сприяти зниженню тінізації економіки, подальшого розвитку безготівкового сегмента і збільшенню фінансової інклюзії громадян”.

Простими словами, з 1 серпня українець має право прийти в кафе або магазин і попросити перевести в готівку певну суму з його банківської картки. В якихось установах йому дійсно можуть дати готівку, десь відмовлять. Відмовити можуть з різних причин, але найпоширенішою, найімовірніше, буде відсутність необхідної суми в касі.

При цьому, в банкоматах завжди повинна бути конкретна сума готівки, щоб громадяни могли в будь-який момент зняти необхідну суму в тому чи іншому номіналі.