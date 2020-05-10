Влада столиці Південної Кореї – міста Сеул розпорядилася закрити всі нічні клуби і бари в місті через новий спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Профілактичні заходи були прийняті після виявлення 27 нових випадків захворювання, які пов’язують із 29-річним чоловіком. 2 травня він відвідав як мінімум три нічні клуби в сеульському розважальному районі Ітхевон.

6 травня у чоловіка діагностували коронавірус, після чого почали встановлювати коло його контактних осіб. У результаті були виявлені як мінімум 27 людей, котрі контактували з хворим або відвідували ті ж клуби.

Водночас мер Сеула Пак Вонсун заявив, що принаймні 40 випадків інфікування були пов’язані з нічними клубами.

Ввечері суботи, 9 травня, місцеві епідеміологи заявили, що відстежують 7 200 людей, які відвідали п’ять нічних клубів у районі Ітхевон, де міг поширюватися вірус.

Мер Сеула розпорядився знову закрити всі бари і нічні клуби в місті на невизначений термін.

“Необережність може спричинити за собою бурхливий ріст нових випадків”, – наголосив він.

Як повідомляє інформаційне агентство Yonhap, влада закликала всіх, хто відвідував клуби в Ітхевоні з 29 квітня по 6 травня, здати тест на коронавірус і не виходити з дому, щоб не допустити подальшого поширення інфекції.

Варто відзначити, що Південна Корея вважається однією з найуспішніших країн щодо стримування коронавірусу. Її стратегія включає в себе ізоляцію заражених, відстеження їхніх контактів, регулярну оцінку ситуації, а також масове тестування.