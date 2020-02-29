У Північній Кореї провели перші в цьому році навчання за участю різних видів військ. За навчаннями спостерігав особисто голова Держради КНДР Кім Чен Ин.

Про це повідомляє KCNA.

Навчання проводилися 28 лютого недалеко від морського узбережжя.

В якості мішені для нанесення удару було обрано невеликий острів, який в результаті стрілянини “з оглушливим громом перетворився в море вогню”.

Під час навчань відпрацьовувалися маневрування, нанесення об’єднаного вогневого удару оборонних частин фронту. Також відпрацьовувалося уміння командування координувати спільні дії різних типів військ.

Кім Чен Ин сказав по закінченню навчань, що залишився задоволений боєздатністю підрозділів і заявив, що маневри доставили йому “велике задоволення”.

До цього навчання проводилися в листопаді минулого року. Тоді Кім Чен Ин особисто керував висадкою повітряного десанту.