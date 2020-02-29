Про це повідомляє KCNA.
Навчання проводилися 28 лютого недалеко від морського узбережжя.
В якості мішені для нанесення удару було обрано невеликий острів, який в результаті стрілянини “з оглушливим громом перетворився в море вогню”.
Під час навчань відпрацьовувалися маневрування, нанесення об’єднаного вогневого удару оборонних частин фронту. Також відпрацьовувалося уміння командування координувати спільні дії різних типів військ.
Кім Чен Ин сказав по закінченню навчань, що залишився задоволений боєздатністю підрозділів і заявив, що маневри доставили йому “велике задоволення”.
До цього навчання проводилися в листопаді минулого року. Тоді Кім Чен Ин особисто керував висадкою повітряного десанту.
- Раніше лідер Північнокорейської народної республіки Кім Чен Ин заявив, що продовжує підтримувати тісні довірчі відносини з американським президентом Дональдом Трампом.
- На початку жовтня Північна Корея провела черговий запуск своїх ракет у бік Японського моря після того, як було заявлено про переговори з США про денуклеаризацію.
- Попередні переговори президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина пройшли в кінці лютого 2019 року в столиці В’єтнаму Ханої і завершилися без підписання будь-якої угоди.