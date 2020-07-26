Влада Північної Кореї оголосила надзвичайну ситуацію і закрили прикордонне місто після того, як туди приїхав чоловік з підозрою на коронавірус. Він повернувся з Південної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

До цього моменту влада КНДР не визнавала випадків COVID-19.

Лідер КНДР Кім Чен Ин скликав екстрене засідання політбюро у відповідь на те, що він назвав “критичною ситуацією, про яку можна сказати, що злісний вірус проник в країну”.

Місцеві ЗМІ написали про те, що чоловік з підозрою на коронавірус, жив в Південній Кореї протягом трьох років, а тепер вирішив повернутися. Він перетнув кордон нелегально.

Чи пройшов чоловік тест на коронавірус – невідомо. У повідомленні зазначили, що після кількох медичних перевірок секрету верхніх дихальних органів і крові цієї людини було отримано невизначений результат, що спонукало чиновників ізолювати його.

Також повідомляється, що в зв’язку з цим випадком Північна Корея планує звернутися до світу за допомогою, можливо, за гуманітарною.