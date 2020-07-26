Про це повідомляє Reuters.
До цього моменту влада КНДР не визнавала випадків COVID-19.
Лідер КНДР Кім Чен Ин скликав екстрене засідання політбюро у відповідь на те, що він назвав “критичною ситуацією, про яку можна сказати, що злісний вірус проник в країну”.
Місцеві ЗМІ написали про те, що чоловік з підозрою на коронавірус, жив в Південній Кореї протягом трьох років, а тепер вирішив повернутися. Він перетнув кордон нелегально.
Чи пройшов чоловік тест на коронавірус – невідомо. У повідомленні зазначили, що після кількох медичних перевірок секрету верхніх дихальних органів і крові цієї людини було отримано невизначений результат, що спонукало чиновників ізолювати його.
Також повідомляється, що в зв’язку з цим випадком Північна Корея планує звернутися до світу за допомогою, можливо, за гуманітарною.
- Вранці у Північній Кореї повідомили про першу підозру на COVID-19.